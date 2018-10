Il settore costruzioni a Milano brillante (+1,79%)

indice del settore costruzioni italiano

EURO STOXX Construction & Materials

FTSE Italia Construction & Materials

listino principale

Buzzi Unicem

media capitalizzazione

Carel Industries

bassa capitalizzazione

Caltagirone SpA

Trevi

Panariagroup

(Teleborsa) - Brillante l'andamento dell'. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 6,24 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 27.364,61, dopo un esordio a 26.981,97.Nel, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,73% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice costruzioni, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,63%.avanza dell'1,48%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,10%.