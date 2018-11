Il settore costruzioni a Milano si muove in territorio positivo (+1,21%), brilla Trevi

indice del settore costruzioni italiano

(Teleborsa) - Andamento tonico per l'grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 27.483 con un incremento di 332,16 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue in rialzo a 400,63, dopo aver avviato la seduta a 397,29.Nel, bene, con un rialzo dell'1,68%.Tra leitaliane, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,84%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,80%.Tra le azioni del, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,21%.