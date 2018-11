Rialzo controllato per il settore infrastrutture e impiantistica (+0,53%), giornata euforica per Prima Industrie

comparto beni industriali a Milano

EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

grande capitalizzazione

Prysmian

Leonardo

media capitalizzazione

Sias

Italmobiliare

El.En

Ftse SmallCap

Prima Industrie

Carraro

D'Amico

(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti il, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l', che mostra un progresso moderato.Ilha aperto a 30.533,99, in aumento dello 0,53%, mentre l'mostra un vantaggio similare dello 0,37% a 797,77.Tra le azioni italiane adell'indice beni industriali, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,97%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,65%.Tra i titoli adel comparto beni industriali, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,49%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,36%.Effervescente, con un progresso del 2,25%.Tra le azioni del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,44%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,91%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,77%.