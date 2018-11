Fincantieri, avanzano i progetti in Cina

Fincantieri

(Teleborsa) - Alla presenza del Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Michele Geraci, sono stati firmati a Shanghai i contratti che suggellano le intese annunciate nel febbraio 2017 relativi alla costruzione di due navi da crociera per CSSC Carnival Cruise Shipping Limited, che saranno le prime unità di questo genere mai realizzate in Cina per il mercato cinese.Il, che ha un, escluse le opzioni per ulteriori 4 navi, sarà, controllata da China State Shipbuilding Corporation (CSSC).fornirà in licenza a SWS la piattaforma tecnologica e una serie di servizi tecnici, tra i quali attività di project management, gestione della catena di fornitura e vendita di sistemi e componenti fondamentali della nave.