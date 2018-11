TIM, CdA revoca le deleghe all'AD Amos Genish

TIM

(Teleborsa) - Terremoto ai vertici di. Nel corso della riunione tenutasi in data odierna, 13 novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione (CdA) della società telefonica ha deciso die ha dato mandato al Presidente di finalizzare ulteriori adempimenti in relazione al rapporto di lavoro in essere con lo stesso.In conformità al piano di successione degli amministratori esecutivi adottato da TIM, le deleghe revocate al consigliere Amos Genish sono state provvisoriamente assegnate al presidente del consiglio di amministrazione.Il presidente del comitato nomine e remunerazione ha provveduto alla convocazione dello stesso comitato per gli adempimenti di sua competenza relativamente alla individuazione del nuovo Amministratore Delegato.Il Board ringrazia Amos Genish per il lavoro svolto nell'interesse della società e di tutti i suoi stakeholders in questi quattordici mesi di intensa attività.