TIM, contratto di solidarietà rinnovato fino a dicembre 2026. Confermato lavoro agile

TIM

(Teleborsa) -ha raggiunto undi categoria - Slc Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-UIL e UGL Telecomunicazioni - per la gestione del lavoro. L'intesa, che è stata ratificata con oltre il 75% di adesioni, si articola in tre ambiti: contratto di solidarietà, lavoro agile e premio di risultato.Nel dettaglio, l'accordo prevede la, articolato su due formule: una modalità giornaliera con tre giorni da remoto e due in presenza; una modalità settimanale, che alterna - a seconda dei gruppi di lavoro - due settimane in smart working e due in sede, oppure tre settimane da remoto e una in ufficio. Sono previste specifiche deroghe per maternità, paternità e ruoli specialistici.È stato inoltre concordato il, che introduce una riduzione oraria del 15,64% accompagnata dall'integrazione salariale prevista dal fondo bilaterale di settore, contribuendo pertanto a sostenere l'occupazione in una fase di cambiamento strutturale.Nell'accordo sono stati previsti unper i dipendenti per gli esercizi 2025 e 2026 e una revisione migliorativa dei turni nel Customer Care, che riguarda in particolare i turni serali e i fine settimana, a beneficio della qualità del lavoro e del servizio."L'intesa raggiunta evidenzia ancora una volta la capacità dei sindacati di accompagnare aziende strategiche per il settore delle Tlc, come la nostra, nel processo di trasformazione dei tradizionali modelli di lavoro, in assenza di strumenti idonei a gestire fasi di cambiamento", ha dichiarato Pdi TIM.