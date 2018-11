USA, peggiora la fiducia nel settore immobiliare

(Teleborsa) -, sintetizzata dall'indice NAHB. Ail dato si è attestatodai 68 del mese precedente, risultando al di sotto delle attese del mercato che erano per 67 punti.L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo."I costruttori riferiscono di continuare a vedere una certa domanda dei consumatori per le nuove case, ma i clienti si tanno prendendo una pausa a causa delle preoccupazioni per l'aumento dei tassi di interesse e dei prezzi delle abitazioni" ha dichiarato il presidente di NAHB Randy Noel.Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sulle vendite attuali è crollato a 67 punti dai 74 di ottobre, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è scivolato di 10 punti a 65 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è calato di 8 punti a 45 punti.