ENEA, online il portale per detrazioni fiscali su ristrutturazioni edilizie

(Teleborsa) -delle informazioni necessarie ad ottenere le(bonus casa) relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportanorealizzati a partire dal 2018. La presentazione è avvenuta oggi 21 novembre presso la sala del Parlamentino del Ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza delCome previsto dalla Legge di Bilancio 2018, i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi, il termine dei 90 giorni per l’invio delle informazioni decorrerà da oggi.l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, ha messo a punto unacon tutte le informazioni necessarie per l’invio dei dati. Il sito è online da oggi all'indirizzo"I dati che i contribuenti dovranno inviare –non sono solo un adempimento burocratico, ma un elemento fondamentale per valutare l’efficacia delle politiche di efficienza energetica e la riduzione dei consumi"."Con questa iniziativa – ha sottolineato il– vengono rafforzati gli strumenti a supporto dei cittadini, affinché possanoCome Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, ENEA proseguirà nella raccolta di tutte le informazioni sui risparmi energetici conseguiti anche attraverso questa misura incentivante".