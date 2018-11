Il crowdfunding sbarca in Borsa. CrowdFundMe dà il via all'IPO

(Teleborsa) -, una delle maggiori piattaforme italiane di raccolta fondi online,e più precisamente sul mercato, quello dedicato alle PMI desiderose di crescere. Si tratta non solo della prima società fintech ad essersi quotata in Italia, ma anche dellaPartito la scorsa settimana ilper illustrare l'operazione di, che punta atutti in, mediante l'offerta di nuove azioni ad investitori qualificati italiani ed esteri. Al servizio dell'aumento di capitale anche l'emissione di 1.738.840da assegnare gratuitamente ai nuovi azionisti in ragione di 1 warrant ogni azione ordinaria.Il collocamento è già partito venerdì scorso 23 novembre 2018 e2018. Ildelle azioni è stato fissato tra une unper azione, che corrisponde ad undi euro.CrowdFundMe è laitaliana per(ne ha circa 5 mila) e la(10 milioni di euro in tre anni). Ma il primato è rappresentato dalla raccolta effettuata per la startuppari a 2,2 milioni di euro. CrowdFundMe ha lavorato anche per sé, raccogliendo nel 2017 la cifra di 278 mila euro da 122 investitori, con un rafforzamento di capitale del 10%."Il nostro obiettivo è quello di affermarsi quale leader nel mercato dell'equity crowdfunding italiano" ha affermato il, sottolineando che il capitale raccolto dall'IPO andrà a rafforzare struttura aziendale (investimenti sul portale e sul team di lavoro) e posizionamento della società (apertura di un secondo portale).In una intervista a Websim, il manager ha anche dichiarato d, perché la finanza cosiddetta "alternativa" rappresenta un importante elemento di diversificazione degli investimenti, ed di vedere un, grazie anche agli incentivi fiscali predisposti dal legislatore.