Anthropic, rumours: ordini IPO circa sei volte l'offerta

(Teleborsa) - L'offerta pubblica iniziale di Anthropic ha registrato ordini pari a circa sei volte l'offerta, a testimonianza del crescente interesse per quella che potrebbe essere la più grande IPO di sempre.



E' quanto riporta Bloomberg specificando che, secondo i documenti depositati, il proprietario del modello Claude e i suoi co-fondatori puntano a raccogliere fino 90,4 miliardi, di cui 64,4 miliardi con l'IPO e 26 miliardi con un collocamento privato. Complessivamente, l'offerta supererebbe quella di SpaceX , diventando la maggior quotazione in borsa di tutti i tempi.



La società punterebbe a una valutazione, su base completamente diluita, di circa 1.400 miliardi di dollari, inferiore però alle aspettative di alcuni investitori, secondo il provider finanziario.







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