Seduta vivace per le Borse europee protagoniste di un allungo verso l'alto

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari che ripiana così parte delle perdite accusate la vigilia grazie a ricoperture. Giù Wall Street che non è riuscita a tenere il tono stabile dell'avvio conseguente al Job Report.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,139. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,65%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 4,37%.Torna a scendere lo, attestandosi a +288 punti base, con un calo di 7 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,13%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,21%, buona performance per, che cresce dell'1,10%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,68%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 18.742 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 20.598 punti. In moderato rialzo il(+0,29%), come il FTSE Italia Star (0,6%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,83 miliardi di euro, in deciso ribasso (-32,07%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,69 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 215.663, rispetto ai precedenti 287.669 ed i volumi scambiati sono passati da 1,25 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,74 miliardi.Tra i 217 titoli trattati, 118 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 89 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 10 titoli.In luce sul listino milanese i comparti(+2,94%),(+2,12%) e(+1,57%). Nel listino, i settori(-2,68%),(-0,98%) e(-0,41%) sono stati tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 5,60%.Vola, con una marcata risalita del 4,02%.Brilla, con un forte incremento (+3,48%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,02%. I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,59%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,48%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,23%.scende dell'1,08%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,39%),(+3,86%),(+3,18%) e(+2,48%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,20%.Crolla, con una flessione del 2,50%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,11%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,03%.