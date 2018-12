Cina: una sentenza del tribunale vieta la vendita di alcuni Iphone

(Teleborsa) - Unaavrebbe vietato la vendita di alcuni dispositivi Apple in Cina. Il, espresso attraverso una, sarebbe laalcuni, fornitore di chip per dispositivi mobili,. Nello specifico, i brevetti violati sarebbero quello per il ridimensionamento delle fotografie e quello per la gestione delle applicazioni su di un touch screen.Al centro della diatriba, sarebbero i chip dei modelli di smartphone compresi tra l’Iphone 6s e l’iphone X, venduti con una versione di chip antiquata. Qualcomm, avrebbe depositato il suo caso in Cina già alla fine del 2017. Apple, invece, avrebbe annunciato che i devices mobili rimarranno sul mercato cinese con una nuova versione più aggiornata del software.Il Tribunale popolare intermedio di Fuzhou, inoltre, è lo stesso che ad inizio anno avrebbe violato l’importazione di alcuni chip di un’altra azienda dell’ITC statunitense: la Micron Technology.