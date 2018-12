Lavoro, occupati in calo nel 3° trimestre ma tasso disoccupazione scende al 10,2%

(Teleborsa) -, compatibile con il rallentamento economico in atto che ha visto un PIL contrarsi dello 0,1% nello stesso periodo, dopo quattordici trimestri di espansione. E' quanto sottolinea l'che ha pubblicato oggi il rapporto sul mercato del lavoro.Dal lato dell’offerta di lavoro,(-0,2%), a seguito del calo dei dipendenti permanenti e degli indipendenti, non compensato dall'ulteriore aumento dei dipendenti a termine.Il calo degli, complessivamente, riguarda il(-0,2%) e soprattutto il(-0,6%) in confronto alla lieve crescita nel(+0,1%).La riduzione congiunturale del numero di occupati è il risultato di un ulteriore incremento dei dipendenti a(+74 mila, +2,4%), a fronte del calo del(-98 mila, -0,7%) e degli(-28 mila, -0,5%). Iinfatti raggiungono un nuovo record di 3,1 milioni.L’andamento tendenziale mostra una crescita di 147 mila occupati (+0,6% in un anno), dovuta ai dipendenti a termine e agli indipendenti (+316 mila e +53 mila, rispettivamente) a fronte del calo dei dipendenti a tempo indeterminato (-222 mila). Nel terzo trimestre del 2018 l’incidenza dei lavoratori dipendenti a termine sul totale dei dipendenti raggiunge il 17,9% (+1,7 punti).Ilsia rispetto al trimestre precedente sia in confronto a un anno prima(-0,5 punti).Nel confronto tendenziale, per il sesto trimestre consecutivo prosegue a ritmi più sostenuti la diminuzione dei disoccupati (-332 mila in un anno, -12,1%) che interessa entrambi i generi, le diverse aree territoriali e tutte le classi di età.Dopo dieci trimestri di calo ininterrotto,di 15-64 anni (+79 mila, 0,6%) a seguito dell’aumento tra i giovani.Dal lato delle imprese, prosegue la crescita congiunturale della, con unsul trimestre precedente e del 2,1% su base annua, sintesi della crescita sia dell’industria sia dei servizi. L’aumento delle posizioni lavorative è associato ad un aumento delle ore lavorate per dipendente dello 0,2% su base congiunturale e ad una diminuzione dello 0,1% su base annua.rispetto al trimestre precedente e del 2,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, sintesi di un aumento più sostenuto degli(+1,1% su base congiunturale e +4,7% su base annua) rispetto a quello delle retribuzioni (+0,2% su base congiunturale e +1,3% su base annua).