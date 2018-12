Piazza Affari, tricolore sempre più sbiadito: prosegue l'avanzata degli investitori esteri

(Teleborsa) - Non si ferma l'avanzata degli investitori esteri in Italia, con più della metà delle aziende quotateInsomma,. Anche se, complessivamente, il sistema imprenditoriale del nostro Paese è a trazione familiare, in borsa non comandano gli italiani. Poco meno deldelle quote delle società per azioniè posseduto da famiglie, mentre sui listini dellaIn mano alle banche, l'8% delle società per azioni, quota che si avvicina al 10% se si limita l'analisi alle sole aziende quotate. Allo Stato, il 4,68% delle imprese e il 3,58% delle quotate. Lo dicono i dati del rapporto del Centro studi di Unimpresa, secondo il quale nel primo semestre 2018 le società per azioni hanno aumentato di, mentre lehanno visto crescere diLo studio dell'associazione è basato su dati della Banca d'Italia aggiornati al primo semestre 2018 e incrocia i dati relativi al valore di bilancio delle azioni - quotate e non - detenute da tutti i soggetti economici che operano nel nostro Paese:l'impoverimento dei nostri capitali ha favorito l'acquisto delle aziende da parte di colossi esteri. L'ingresso degli stranieri nel mercato finanziario italiano, che nonostante tutto ha valori importanti e in crescita, non e' necessariamente un fattore negativo. Dipende, però, dalle intenzioni: se si tratta di investimenti di lungo periodo va bene, mentre se le operazioni sono dettate dalla speculazione, allora c'e' da preoccuparsi", commenta il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.