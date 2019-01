Governo quasi pronto per Decreto "RdC" e Quota 100". Presto la firma

(Teleborsa) -. Misure in ogni caso la cui disponibilità e importo saranno a rischio variazione, ovvero a seconda delle domande che saranno presentate. Provvedimenti che saranno comunque in vigore dal 1 aprile.L'articolo 12 comma 6 del Decreto è più che chiaro:- 6,11 miliardi nel 2019, 7,75 miliardi nel 2020, 8 miliardi nel 2021, 7,84 miliardi dal 2022 -. Nel frattempo nuove domande sono sospese". E alla ripresa, tutti riceveranno di meno, con sensibili diminuzioni dell'assegno, sin quasi alla metà.L'RdC, ovvero reddito di cittadinanza", la cui somma sarà ogni mese resa disponibile dall'Inps su apposita Carta Acquisti",: da un minimo dia un massimo dieuro, se la famiglia vive in casa di proprietà, senza mutuo. Sale aeuro, in presenza di mutuo. E aeuro, se in affitto.I dati almeno al momento. Dati che hanno imposto, portato faticosamente al 2% rispetto al Pil dal 2,4%, dopo la trattativa con l'Unione europea.Il "reddito di cittadinanza" è, secondo una scala di equivalenzaPer avere il RdC, oltre alla sottoscrizione del previsto Patto per il lavoro dalle precise regole presso i Centri per l'impiego,oltre alla decadenza del beneficio e la restituzione di quanto incassato.Per quanto riguarda il poter andare in pensione utilizzando il provvedimento. Anche "Quota 100" entra in vigore col Decreto e(la finestra tra requisiti e uscita è sempre di 3 mesi).(finestra di 6 mesi).Ma la. E la liquidazione degli statali potrà essere anticipata subito dalle banche, anziché aspettare i 67 anni. Ma con modalità ancora da definire.