Antitrust, multa case d'auto e captive banks per cartello sui finanziamenti

(Teleborsa) - Un vero e proprio, sorretto da un’intesa tra le parti che limita la concorrenza del mercato.È questo ilagli operatori che gestiscono i finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli e alle aziende automobilistiche a cui fanno riferimento, per i quali è stata disposta unaL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, lo scorso 20 dicembre, ha conclusoavviata nei confronti delle maggiorie delle relativeoperanti in Italia nel settore della vendita di automobili attraverso prodotti finanziari, comprese anche le relative associazioni di categoria.L’attività dell’AGCM, scattata in seguito alla presentazione di unada parte delle società, si èin materia di scambio di informazioni sensibili relative a quantità e prezzi.In particolare, l'Autorità ha accertato che le società Banca PSA Italia, Banque PSA Finance, Santander Consumer Bank, BMW Bank, BMW, Daimler, Merceds Benz Financial Services Italia, FCA Bank, FCA Italy, CA Consumer Finance, FCE Bank, Ford Motor Company, General Motor Financial Italia, General Motors Company, RCI Banque, Renault, Toyota Financial Services, Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank, Volkswagen, nonché le associazioni di categoria Assofin ed Assilea, hanno posto in essereRiconosciuto, invece, ilche, in qualità di leniency applicant, hanno evitato l'imposizione di una mora superiore a 60 milioni di euro.