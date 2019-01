STMicroelectronics Italia cambia i vertici

STMicroelectronics NV

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti di STMicroelectronics srl, controllata italiana del gruppo, ha cambiato i vertici nominando il, l'e ilE' quanto spiega il Gruppo in una nota, dove si legge che l'Assemblea degli azionisti ha nominatodel consiglio di amministrazione, attualmente Executive Vice Presidentdel gruppo ST con responsabilità globali per Tesoreria, Assicurazioni, Fusioni e Acquisizioni, Business Unit delle Proprietà intellettuali, Patrimonio immobiliare e Relazioni istituzionali per l’Italia.sarà invece il nuovo, ora President e membro dell’Executive Committee di STMicroelectronics con responsabilità globali per Technology, Manufacturing and Quality.Infine il Consiglio di amministrazione ha nominato, ad oggi responsabile degli stabilimenti di sviluppo e produzione presenti nel sito di Agrate,di ST Italia.