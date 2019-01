Renault nomina Presidente Jean-Dominique Senard e DG Thierry Bollorè

Renault

(Teleborsa) - La casa d'auto franceseha nominato. Lo ha deciso il Board, riunitosi oggi e presieduto da Philippe Lagayette in qualità di Amministratore referente, in seguito alle dimissioni del numero uno di Nissan Carlos Ghosn Il Consiglio di amministrazione ha deciso di dotare Renault di unae, in tale occasione, di istituire unadi Presidente del Consiglio e di Direttore Generale, in precedenza accentrate su un unico soggetto e, nello specifico, ricoperte da Ghosn. Sarà il nuovo Presidente a presentare delle proposte al Board per la modifica della governance prima della prossima assemblea.Inoltre, il Consiglio di amministrazione di Renault auspica espletare un’attivaed ha deciso di affidare al suo Presidente la piena responsabilità della direzione dell’Alleanza per conto di Renault, in stretto rapporto con il Direttore generale. In tal senso, il Presidente del Consiglio di amministrazione di Renault sarà il principale interlocutore del partner giapponese e degli altri partner dell’Alleanza per ogni discussione relativa all’organizzazione e all’evoluzione della stessa. Il Direttore generale coordinerà per l’azienda le attività dell’Alleanza in campo operativo, sotto l’autorità del Presidente.