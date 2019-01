Safilo, nel 2018 vendite in calo. Dato in linea con stime Gruppo

Safilo

(Teleborsa) - Il Gruppochiude il 2018 con vendite nette per 962,9 milioni, in calo del 4% a cambi costanti e del 7% a cambi correnti rispetto a 1.035,3 milioni di euro dell'esercizio 2017.Questa performance - spiega la società in una nota - risulta "sostanzialmente in linea con la previsione formulata dal Gruppo sull'andamento delle vendite dell'esercizio (in calo di circa il 3% a cambi costanti e di circa il 6% a cambi correnti)".La performance a cambi costanti del business wholesale è risultata in calo del 5,1%., le vendite nette preliminari sono state pari a 249,1 milioni di euro,a cambi costanti e dell'1,8% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel trimestre, la performance a cambi costanti del business wholesale è risultata negativa del 4,1%.