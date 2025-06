Buongiorno dalla Borsa 19 giugno 2025 - [video]

Dow Jones

, con ilche si attesta a 42.171,66 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 21.719,69 punti. Oggi la Borsa americana resterà chiusa per festività.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,02% e chiude a 38.488,3 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,21%, termina le contrattazioni a 10.052 punti., colpiti da vendite sparse. Preda dei venditori, con un decremento dello 0,71%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,40%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,74%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,54%. Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,49%.Nel Regno Unito domani i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio. Sempre domani nel pomeriggio è in programma il dato sul PhillyFed degli Stati Uniti. Lunedì, sempre negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul PMI composito.