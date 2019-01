Giappone, rallenta ancora la produzione industriale

(Teleborsa) -. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI),Il dato risulta al di sopra delle attese degli analisti, che indicavano un calo sino allo 0,5%.Su base annua il dato non destazionalizzato della produzione è indicato in aumento dell'1,9%.Lesono viste in crescita dello 0,3% rispetto al mese precedente, mentre lesono indicate in aumento dell'1%. Ladovrebbe registrare un +2,2%.