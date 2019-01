Quota 100, partenza col botto: oltre 10 mila domande

(Teleborsa) -perL'Istat fa sapere che ammontano a oltrele domande presentate in via telematica per la pensione con Quota 100 precisando che- Guardando la mappa dello Stivale,si aggiudica il primo posto con oltre mille domande, il doppio rispetto acon 556 mentresi ferma a 437. A seguire la provincia dicon 327 ea 317.- Ma sono tanti anche i cittadini agli sportelli per chiedere informazioni. Un avvio sprint che fa sorridere i VicepremierIntanto,che si avrà uscendo dal lavoro anticipatamente rispetto all'età di vecchiaia e quello che, invece, si