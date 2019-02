Deutsche Bank rivede l'utile dopo quattro anni. Rispunta Commerzbank

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Torna in utilenel 2018, cosa che non accadeva ormai dal 2014. La prima banca tedesca ha chiuso l'anno con, che si confrontano con la perdita di 735 milioni del 2017, grazie anche alla politica di riduzione dei costi. Deluse le attese che erano per un profitto pari a 432 milioni di euro.a 25,3 miliardi di euro.Prevista la distribuzione di un dividendo di 11 cent ad azione.Sul mercato si è tornato a parlare di un possibile matrimonio con, che potrebbe avvenire attorno a metà 2019, prima della data fissata dall'Amministratore Delegato,, per le operazioni straordinarie, ovvero il 2020.In rosso il titolo Deutsche Bank a Francoforte -2,27% mentre le azioni Commerzbank limano lo 0,06%.