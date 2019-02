Eurozona vicino recessione: quadro a tinte fosche da PMI manifattura

(Teleborsa) -

L'attività manifatturiera si conferma in leggera stagnazione in Europa a gennaio, con preoccupanti segnali di rallentamento di due delle sue principali economie: Germania ed Italia. E' quanto emerge dagli ultimi dati dei PMI manifatturieri, gli indici del sentiment dei direttori acquisto delle imprese, che vengono mensilmente pubblicati da Markit.



"Il PMI di gennaio rafforza l’idea che il settore manifatturiero sia in recessione e che durante il primo trimestre questo peserà sull’intera economia", afferma Chris Williamson, capo economista di Markit, il quale sottolinea " pare che il malessere attuale abbia radici più profonde ed è dettato dalla diffusa preoccupazione sugli effetti destabilizzanti dell’incertezza politica e dal danno sulle esportazioni causato dall’aumento del protezionismo commerciale".



Il sondaggio condotto fra i responsabili della aziende mostra per l'Eurozona una espansione fra modesta e stabile, con un indice PMI manifatturiero che si conferma a 50,5 punti, in linea con il mese precedente e con le attese. Un livello dell'indice superiore a 50 indica che la maggioranza dei manager attende una espansione o un miglioramento dell'attività e quindi denota espansione.

Emergono poi delle discrepanze fra le quattro maggiori economie europee: la Francia mantiene una espansione stabile e più solida con un PMI a 51,2 punti (come il precedente), mentre la Spagna migliora a 52,4 punti da 51,1 (PMI era atteso a 50,5). Frena invece la Germania con un PMI che scende a 49,7 punti da 49,9 e l'Italia peggiora a 47,8 punti dai 49,2 precedenti (peggio del 48,8 atteso).



Un esame più attento evidenzia una crescita marginale della produzione, ma emerge il crollo maggiore dei nuovi ordini da aprile 2013. La crescita è stata sostenuta tramite la riduzione del lavoro inevaso e la maggiore espansione delle giacenze della storia dell’indagine.