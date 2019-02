Telecom in rally, CDP favorevole a rete unica

Telecom Italia

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,52%. A fare da assist alle azioni, contribuiscono dichiarazioni e notizie delle ultime ore che fanno sembrare più concreta l'ipotesi di scorporo della rete. L', si è dettonazionale.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,82%, rispetto a -1,36% del).La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,5032 Euro. Supporto visto a quota 0,4867. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,5197.