Giappone, leading indicator in calo come da attese

(Teleborsa) - Condizioni economiche del Giappone viste in peggioramento. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il(superindice) ènel mese di dicembre rispetto ai 99,1 di novembre. Il dato èdegli analisti.Nello stesso periodo, l'che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in calo a 102,3 punti da 102,9. L', che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), viene stimato in discesa a 103,4 punti dai 104 precedenti.