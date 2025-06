USA, leading indicator maggio -0,1%

(Teleborsa) - Scende anche a maggio ilche sintetizza le condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato daldegli Stati Uniti, il(LEI) si attesta a quota 99 punti in calo dello 0,1% rispetto al mese precedente (-1,4%) e in linea con quanto atteso dagli analisti.La componente che riguarda laè salita dello 0,1% a 115,1 punti, mentre la componente sulleè scesa dello 0,4% a 119,6 punti."L'indice LEI per gli Stati Uniti è sceso di nuovo a maggio, ma solo marginalmente", ha affermato, Senior Manager, Business Cycle Indicators, presso The Conference Board. "La ripresa dei prezzi delle azioni dopo il calo di aprile è stata il principale contributo positivo all'indice. Tuttavia, il pessimismo dei consumatori, la persistente debolezza dei nuovi ordini nel settore manifatturiero, un secondo mese consecutivo di aumento delle richieste iniziali di sussidio di disoccupazione e un calo dei permessi di soggiorno hanno pesato sull'indice, portando al calo complessivo di maggio. Con il calo sostanzialmente rivisto al ribasso di aprile e l'ulteriore calo di maggio, il tasso di crescita semestrale dell'indice è diventato più negativo, innescando il segnale di recessione. Il Conference Board non prevede una recessione, ma prevediamo un significativo rallentamento della crescita economica nel 2025 rispetto al 2024, con un PIL reale in crescita dell'1,6% quest'anno e persistenti effetti tariffari che potrebbero portare a un'ulteriore decelerazione nel 2026."