L'OPEC taglia la produzione più del previsto. Petrolio prosegue in rally

Brent

Light crude

(Teleborsa) -. Il greggio, che recentemente scontava le ansie relative ad un rallentamento della domanda globale, connesso con la battuta d'arresto dell'economia, è rimbalzato sulle piazze internazionali.Trend che prosegue oggi con ilche si porta aa Londra, con un guadagno dello 0,9%, mentre ilsale dello 0,7% aal barile nelle trattazioni elettroniche a New York.L'OPEC ha fatto sapere ieri che la produzione è stata ridotta più del previsto a gennaio, in accordo con il contingentamento dlele quote deciso a dicembre scorso, con una 30,81 milioni di barili al giorno (MBG). Questa riducione è certificata ed ufficializzata dal consueto bollettino mensile dell'OPEC, ma la tendenza è proseguita neiquando la, portando laa 30,59 MBG. L', in qualità di membro leader del cartello, avrebbe attuato da sola un taglio di mezzo milione di barili.Questa sforbiciata all'offerta da parte dei Paesi produttori del cartello, con l'aggiunta della Russia, si è, altro Stato membro dell'OPEC. Le sanzioni USA alla compagnia statale venezuelana PVSDA hanno infatti abbattuto la produzione del paese sudamericano in pieno caos politico.