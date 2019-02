Confcommercio, consumi al palo e quadro economico debole

(Teleborsa) - Confcommercio lancia l'allarme:. Nel mese di dicembre lasi è contratta dello 0,8% su base mensile, a netto dei fattori stagionali, e deNello stesso periodo lè rimasta stabile, con un moderato +0,1%, registrando una lieve crescita se confrontata annualmente grazie all'aumento delloSe laha mostrato un, di tutt'altro avviso sembrano essere le percezioni espresse delleche, a causa di un quadro economico in deterioramento, si sonoInoltre "la situazione di permanente debolezza dei principali indicatori porta a stimare, nel mese di febbraio, una variazione congiunturale nulla del, dato cherispetto allo stesso mese del 2018", si legge nel report pubblicato da Confcommercio."Le difficoltà dell'economia, associate ad aspettative di crescita molto incerte, sono tornate a condizionare negativamente, ad inizio 2019, i comportamenti di consumo delle famiglie. Gli andamenti degli ultimi mesi - continua l'analisi dell'Associazione - sembrano suggerire come il recupero di ottobre e novembre abbia rappresentato più un fatto episodico, concentrato in alcuni segmenti di spesa come gli elettrodomestici e l'elettronica di consumo, favorito da bassi prezzi e iniziative promozionali, che l'inizio di una fase di miglioramento della domanda".Sul fronte dei consumi, in particolare, la riduzione dello 0,3% registrata dall'indicatore dei Consumi Confcommercio, nel mese di gennaio, è la sintesi di unaLa sola variazione positiva rilevante in questo settore ha riguardato le spese per i beni e servizi relativi alle comunicazioni, cresciuti di un +0,6% rispetto all'ultimo mese del 2018. All'ultimo posto della classifica si segna un andamento nettamente negativo per i beni e i servizi per la mobilità (-1,7%).Per quanto invece riguarda l'inflazione, questa a febbraio è cresciuta dell'1%.