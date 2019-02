flybmi, compagnia aerea britannica "chiude" improvvisamente

(Teleborsa) -. La compagnia aerea, che ha trasportato 522.000 passeggeri ed effettuato 29.000 voli nel 2018, operava in regime di codeshare con Lufthansa, Brussels Airlines, Turkish Airlines, Loganair, Air France e Air Dolomiti.In una nota ufficiale,. Inoltre, sulle prospettive future ha pesato, una situazione di difficoltà che investe il settore delle compagnie aeree regionali. Negli ultimi sei anni gli azionisti della compagnia aerea avevano garantito investimenti per oltre 40 milioni di sterlineche hanno acquistato titoli di viaggio. L’unico aeroporto italiano su cui operava flybmi è Milano Bergamo, con rotta verso Monaco di Baviera in codeshare con Lufthansa. Air Dolomiti ha predisposto una tariffa ad hoc di euro 85 one way, espressamente rivolta ai passeggeri ex flybmi, vendibile su propri voli da Verona e Bologna per Monaco di Baviera, esclusivamente tramite il Call center di Air Dolomiti e di flybmi.