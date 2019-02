Leonardo, Profumo presenta Aerotech Campus a Pomigliano d'Arco

Leonardo

(Teleborsa) -. Ne è convinto, Amministratore Delegato di, che oggi – alla presenza del presidente del Consiglio,del vicepremier, dei rappresentanti delle istituzioni locali e dei vertici di Leonardo – intervenendo al convegno sulle prospettive future dell'azienda presso il sito produttivo di, ha annunciato la, il nuovo Hub per l'innovazione tecnologica della Divisione Aerostrutture.Volto allo sviluppo del settore aeronautico del Mezzogiorno, il Campus, che vede la partecipazione dell'ospiterà ricercatori, sviluppatori e nuovi team imprenditoriali impegnati nello sviluppo e nell'applicazione di tecnologie di frontiera."La– ha spiegato Profumo – è l'anello debole della catena di Leonardo e allora ci siamo chiesti se rilanciare il settore o tirare i remi in barca. Questo campus è stata la risposta. Pensiamo sia un dovere rilanciare questo settore perché è un'opportunità nel mondo globale che avrà una domanda sempre maggiore di aerei e tecnologie. Sarà il motore per far acquisire a Leonardo competenze e far nascere nuove imprese. Qua al Sud c'è un capitale umano che non ha nulla da invidiare".Per Leonardo,, larappresenta, infatti, una regione di grande importanza in virtù della storica presenza industriale sul territorio dove è presente con coni e la je un indotto che coinvolge un'estesa rete di piccole e medie imprese."Abbiamo concordato diportando sulla linea produttiva l'intelligenza artificiale", ha annunciatocommentando il progetto. "Alcuni processi – ha aggiunto il Vicepremier – per mancati investimenti sono fermi agli anni '70 e '80, anche nella progettazione".