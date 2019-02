Energica Motor, nuovo punto vendita a Malta

Energica Motor Company

(Teleborsa) -ha siglato un nuovo accordo commerciale europeo: le moto elettriche italiane saranno disponibili a Malta presso MUTURI MALTA LTD.Grazie all'ingresso di questo nuovo partner commerciale la Società aggiunge, dopo Maiorca , un secondo mercato nell’area del Mediterraneo nell’arco della stessa settimana.Malta in particolare è un territorio fertile per il mercato EVs: il primo ministro Joseph Muscat ha infatti affermato l’intenzione di porre l’isola in prima linea in Europa per il passaggio alla mobilità elettrica.Oltre alle infrastrutture di ricarica già presenti sul territorio, sono in corso discussioni con il Ministero dell'Energia per iniziare a lavorare su piani di incentivazione per la ricarica dei veicoli.