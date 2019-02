Italia, la produzione nelle costruzioni cresce per il secondo anno consecutivo

(Teleborsa) - Dopo il marcato calo di ottobre, la modesta crescita registrata dallaa novembre e a dicembre non è stata sufficiente a determinare una variazione positiva per il quarto trimestre. Lo comunica l', aggiungendo che in media d'anno,Nella media del quarto trimestre del 2018 la produzione nelle costruzioni tuttavia diminuisce dello 0,8% rispetto al terzo trimestre, dopo l'andamento positivo registrato nei due trimestri precedenti.Per l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 19 contro i 18 di dicembre 2017), mentre l'indice grezzo aumenta del 2,2%.per l'indice grezzo e dello 0,9% per l’indice corretto per gli effetti di calendario. Si conferma, dunque, una moderata crescita per il secondo anno consecutivo.