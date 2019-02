TIM passa in positivo, nervosismo per CdA

Telecom Italia

(Teleborsa) - Modesto recupero del titolo, che passa di mano in progresso dello 0,67%. C'è attesa tra gli investitori per il Consiglio di Amministrazione di domani, 21 Febbraio, che deciderà sul piano industriale.Le azioni continuano a beneficiare della scommessa di un, che sarebbe propedeutica alla possibilità di una integrazione delle rete con Open Fiber.Intanto, in un documento di 44 pagine, indirizzato a sindaci e Consob,in qualità di consigliere di amministrazione di TIM (in quotaprima azionista con il 23,9%) chiede "accertamenti puntuali e definitivi". Il tema è ancora il mancato rispetto delle regole di Corporate governance da parte di alcuni amministratori all'interno della compagnia telefonica.Il CEO espone le sue considerazioni "nell'adempimento degli obblighi che fanno capo a ciascun amministratore - si legge nella lettera di De Puyfontaine - per consentire quegli accertamenti, puntuali e definitivi, che certo non rientrano nei poteri del sottoscritto".