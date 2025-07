Vivendi, AMF ordina a Vincent Bolloré di lanciare OPA entro sei mesi

Vivendi

(Teleborsa) - L'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la Consob francese, ha ritenuto che Bolloré SE e il suo fondatore Vincent Bolloré, che la controlla, siano tenuti a presentare un progetto diLa vicenda riguarda la, a dicembre 2024, della società in quattro entità: Vivendi,. A seguito della sentenza della Corte d'Appello di Parigi dell'aprile 2025, l'AMF ha ora stabilito che il controllo di Bolloré su Vivendi avrebbe innescato disposizioni normative che avrebbero richiesto un'OPA.L'Autorità garantirà, in ogni caso, che l'offerta si concluda solo dopo che la, nell'ambito dei ricorsi pendenti presentati contro la sentenza della Corte d'Appello di Parigi del 22 aprile 2025, avrà emesso la propria sentenza.Dopo la notizia, spicca il volo, che si attesta a 3,271 euro sulla Borsa di Parigi, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,359 e successiva a quota 3,583. Supporto a 3,135.