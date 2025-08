TIM, EBITDA 1° semestre in crescita a 6,6 miliardi e ricavi +2,7%

TIM

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell'anno con con un, grazie a un buon andamento del business sia sul mercato domestico sia su quello brasiliano.di Gruppo ammontano aanno su anno (+1,6% nel domestico a 4,5 miliardi di euro, +4,8% in Brasile a 2,1 miliardi di euro); isono in crescita del 3,3% anno su anno a 6,2 miliardi di euro (+2,2% nel domestico a 4,2 miliardi di euro, +5,4% in Brasile a 2 miliardi di euro).di euro (+4,6% nel domestico a 1 miliardi di euro, +6,5% in Brasile a 1 miliardi di euro). In netta crescita anche l’EBITDA After Lease di Gruppo, che sale del 5% a 1,7 miliardi di euro (+4,2% nel domestico a 1 miliardi di euro, +6,1% in Brasile a 0,8 miliardi di euro). Ildel primo semestre 2025 attribuibile ai Soci della Controllante registra una(-646 milioni di euro nel primo semestre 2024).La divisioneha registrato ricavi totali in lieve crescita (+0,1% anno su anno) a 3 miliardi di euro. In miglioramento i principali KPI: churn mobile in calo ed ARPU in crescita sia nel fisso sia nel mobile, grazie anche alle attività di repricing effettuate da inizio 2025.ha registrato ricavi totali per 1,6 miliardi di euro (+4,7% anno su anno), continuando a performare meglio del mercato di riferimento. Ilsi conferma la principale linea di business, con una crescita del 25% su anno, anche grazie ai servizi offerti al Polo Strategico Nazionale.ha registrato ricavi totali pari a 2,1 miliardi di euro (+4,8% anno su anno), e un EBITDA After Lease pari a 0,8 miliardi di euro (+6,1% anno su anno), continuando nel percorso di crescita intrapreso nell’ultimo biennio grazie alla spinta del segmento mobile e all’efficientamento dei costi.di Gruppo ammontano a, pari al 12,6% dei ricavi.rettificato After Lease al 30 giugno 2025 restae l’Equity Free Cash Flow After Lease del secondo trimestre è positivo per 0,1 miliardi di euro.TIM si attende una decisa accelerazione del percorso di crescita efornite al mercato in occasione dell'approvazione del Piano Industriale TIM 2025-2027. Si attende n particolare una, in linea con le indicazioni fornite al mercato.Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delledi, Chief Public Affairs, Security & International Business Officer e, Chief Financial Officer. A partire, con l’incarico di advisor dell’Amministratore Delegato e. Infine, dallo scorso 23 giugnoè stato nominatoa diretto riporto dell’Amministratore Delegato, e che, a partire da oggi, è qualificato come key manager.