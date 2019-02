Immobiliare in stand by ma continuano a crescere mutui

(Teleborsa) - Il mercato immobiliare rallenta il passo nel terzo trimestre 2018, fatta eccezione per il Centro Italia che prosegue un processo di espansione. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istat, che considera l'andamento di compravendite e mutui.L'indice relativo allebasato sulle convenzioni notarili ha subito undegli ultimi tre mesi del 2018, registrando un. Si tratta del primo dato negativo dopo sei trimestri di espansione.Ildelle convenzioni stipulate riguarda trasferimenti di proprietà di immobili ae accessori (165.379), il(8.946) e lo 0,4% a uso speciale e multiproprietà (777).. In questo contesto fache continua a mostrare una tendenza positiva sia sul commerciale (+2,3%) che sull'abitativo (+0,9%). Più in dettaglio, il settoresegna variazioni congiunturali positive al Centro (+0,9%), nel Nord-est (+0,8%) e nelle Isole (+0,6%); negative nel Nord-ovest (-1,2%) e al Sud (-1,1%). Per il compartosi registrano flessioni marcate nel Nord-ovest (-21,8%) e nel Nord-est (-11,6%), meno ampie nelle Isole (-6,1%) e al Sud (-3,4%) e segnali espansivi al Centro (+2,3%).. La crescita riguarda il comparto dell’abitativo (+3,9%) mentre l’economico registra un calo del 27,1%.Quanto ai, le convenzioni notarili che comprendono non solo il mutuo, ma anche finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare,(98.209, +1,5% su trimestre +7% anno), raggiungendoTali convenzioni registrano un, sia su base congiunturale - Centro +2,3%, Nord-ovest ,4%, Nord-est +1,3%, Isole +1,2% e Sud +0,8% - sia su base annua - Nord-est +9,4%, Centro +6,7%, Sud +6,6%, Nord-ovest +6,4% e Isole +3,8%. Rispetto alla tipologia dei comuni, la crescita riguarda sia le(+8,3%) sia i(+6,1%).