Prysmian a picco: nuovi problemi con il WesternLink Cable Project

Prysmian

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare a Piazza Affari per il titolo, che accusa una flessione di quasi il 10% risultando il peggiore nel paniere del FTSE Mib.La società che produce cavi è alle prese con un nuovo problema con il, il cavo sottomarino posato tra Scozia e Galles. "Durante la trasmissione di energia regolata da un early use agreement siglato da entrambe le parti, è stato rilevato un problema che ha determinato la temporanea interruzione del sistema", ha comunicato l'azienda italiana.Prysmian ha immediatamente mobilitato il proprio team per localizzare il problema e identificare le motivazioni, a seguito delle quali sarà possibile determinare i possibili scenari di ripristino e i potenziali impatti economici., con il minimo impatto possibile, e fornirà ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni non appena saranno disponibili ulteriori risultati delle investigazioni in corso.