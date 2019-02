Consumi, annus horribilis: frenano ancora nel 2019

(Teleborsa) - Non solo: lacontagia anche iche rallentano più del previsto. Per l’anno in corso la crescita della spesa si fermerà infatti ad un massimo di, la metà dell’aumento stimato per il 2019 dal governo (+0,8%), per un totale di. Il risultato peggiore degli ultimi cinque anni e un peso anche per il Pil, per il quale la minore crescita dei consumi si tradurrà in una perdita di 2,1 miliardi di euro. Il dato conferma le maggiori difficoltà dell’Italia a superare la recessione rispetto agli altri paesi europei. Tanto che, a fine 2019, i consumi italiani a prezzi correnti saranno ancora 5 miliardi in meno dei livelli registrati nel 2011.È quanto emerge dall’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche elaborate da, che rivede al ribasso le stime iniziali per il 2019.Le cause del rallentamento, si legge nella nota, sono in prevalenza esterne, legate alle problematiche internazionali. Ma a pesare sui consumi italiani – e, di conseguenza, sullo sviluppo dell’intera economia – è certamente anche la, fermo ormai da otto anni: nel 2019, infatti, è ancora invariato rispetto al. Incide, inoltre, il deterioramento delladovuto ad un quadro economico percepito come meno favorevole, che scoraggia le decisioni di spesa.- "La spesa delle famiglie sta perdendo quota più rapidamente delle attese", spiega Patrizia De Luise, Presidente Confesercenti. "Nonostante le misure espansive introdotte dalla manovra, a partire dal mancato aumento dell’IVA per l’anno in corso, il 2019 rischia di diventare un nuovo annus horribilis per i consumi., se dovessero scattare gli aumenti IVA previsti dalle clausole di salvaguardia. Bene ha fatto il premier Giuseppe Conte ad impegnare il governo ad evitarli, ma l’impegno da solo non basta".