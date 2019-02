Maire Tecnimont, nuovo contratto ad Abu Dhabi

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -S.p.A. al lavoro ad, neglii. Il gruppo industriale annuncia che la propria controllata Tecnimont S.p.A. ha firmato un contratto con Abu Dhabi Polymers Company () per le attività di Front-End Engineering and Design (FEED) relative alla quarta fase di espansione del, ad Abu Dhabi.Borouge è la joint venture fra Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), una tra le società oil & gas più grandi al mondo, e Borealis, produttore austriaco leader a livello internazionale nella fornitura di soluzioni innovative nel campo delle poliolefine, prodotti chimici e fertilizzanti.Lo scopo del lavoro consiste in attività FEED per la quarta fase di espansione del complesso petrolchimico di Borouge a Ruwais, costituito dal più grande mixed feed cracker al mondo, con una capacità pari a 1,8 milioni di tonnellate all’anno di etilene. Il nuovo cracker, il quarto del complesso petrolchimico di Borouge, sarà associato a numerose unità di processo e dalle relative utilities & offsites. Il completamento del progetto è previsto entro il 2020.Non festeggia il titolo a Piazza Affari: +0,06%.