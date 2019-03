MIFID II e costi, la Consob bacchetta le banche

(Teleborsa) - Laentra asudel risparmio gestito e richiama alnei servizi di. L'obiettivo della disciplina, ricorda Consob,- Le nuove regole "si applicano in modo, sin dall'entrata in vigore dellae Consobafferma Massimiliano Dona, Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.- Dura anche la reazione del Codacons che chiede sanzioni severe contro gliche non si attengono alle nuove disposizioni ."Sono numerosi i casi in cui le banche non danno informazioni corrette ai propri clienti, modificandone i comportamenti economici specie per quanto riguarda gli investimenti – spiega il presidente Carlo Rienzi –, perché serve eseguire controlli nelle filiali e applicare sanzioni pesanti nei confronti degli istituti che violano le disposizioni e