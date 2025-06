Consob, nel 2024 calo delle ricerche degli analisti sui titoli. Scendono i "Buy"

(Teleborsa) - Neli soggetti abilitati hanno trasmesso alla Consob(definite anche studi o ricerche), incirca rispetto al 2023, relativi a emittenti quotati nei mercati regolamentati di Borsa Italiana o negoziati sull'Euronext Growth Milan, di cui circa il 22,9% di tipo monografico. Questi ultimi risultano prodotti in prevalenza da soggetti abilitato italiani (51,6% del totale). È quanto emerge dalla relazione per l'anno 2024 di Consob.Si conferma inoltre, sebbene in diminuzione rispetto al 2023, la, per quanto concerne i monografici, di studi con, che costituiscono il 63,7% del totale, a fonte del 32,8% di giudizi "hold" e di solo il 3,5% di giudizi "sell".In prospettiva, Consob ritiene che l', previsto dalle recenti innovazioni alle norme europee sui mercati finanziari, cui ha contribuito attivamente la Consob, rappresenti "una soluzione appropriata rispetto a una protratta problematica che può favorire, unitamente ad altri fattori (quali ad esempio recente introduzione anche di disposizioni specifiche sulle issuer-sponsored research), un maggiore sviluppo della ricerca sulle società quotate a medio-bassa capitalizzazione".Nell'anno in(rispetto ai due del 2023) è statadelle raccomandazioni d'investimento a seguito della divulgazione sul mercato di notizie o indiscrezioni sul loro contenuto suscettibili di fornire agli investitori una rappresentazione non corretta del quadro informativo, nonché in presenza di una sensibile variazione del prezzo di mercato o del volume degli scambi degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione.