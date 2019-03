TAV, Palazzo Chigi: "Emerse criticità, necessarie nuove trattative con Francia e Ue"

(Teleborsa) -e per questo ha deciso di, per approfondire gli aspetti riguardanti la ripartizione dei finanziamenti del progetto. E' quanto emerge dalla nota di, con cui si conferma il sostanziale nulla di fatto del vertice tenutosi ieri sera Al vertice, conclusosi in tarda serata hanno partecipato, come noto, il, i Vicepresidenti, il Ministro dei Trasporti, i sottosegretari, il capogruppoed il senatore"La pè stata dedicata adacquisita dal MIT", conferma la nota della Presidenza del Consiglio, precisando che l'analisi è stata illustrata dai due esperti della Commissionee che sono intervenuti in questa fase vari altri esperti. Erano presenti infatti cinque membri della commissione e cinque tecnici indicati dalla Lega che sono rimasti sino a dopo la mezzanotte, pe. In seguito la riunione è proseguita alla presenza della sola, che ha "approfondito tutte le più ampie implicazioni di ordine politico, sociale ed economico del progetto"."All'esito del confronto - spiega Palazzo Chigi - si è convenuto che l’analisi costi-benefici sin qui acquisita pone all'attenzione del Governo il tema deltra Italia, Francia e Unione Europea". In più, si è convenuto che "alla luce delle più recenti stime dei volumi di traffico su rotaia e del cambio modale che ne può derivare,partecipi del progetto" (Francia ed Ue, Ndr) al fine di "verificare la perdurantedell’opera e, se del caso, la possibilità di unaeconomici, originariamente concepita anche in base a specifici volumi di investimenti da effettuare nelle tratte esclusivamente nazionali"., conclude brevemente la nota del Governo, che lascia dunque intravedere la possibilità di non chiudere il caso entro Venerdì, come ipotizzato dal Premier Conte.