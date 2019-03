Fondo Norvegia, disinveste in 134 imprese del settore petrolifero

Exxon Mobil

(Teleborsa) -ha ufficializzato la proposta, fortemente sostenuta dai movimenti eco green contro il cambiamento climatico, che prevede che, uno dei più grandi al mondo e che vanta un portafoglio di partecipazioni azionarie ed asset finanziari di circa mille miliardi di dollari, effettui unQuesta operazione è stata motivata con l'esigenza di. Il fondo scandinavo detiene infatti attualmente partecipazioni in oltre 300 compagnie petrolifere a livello mondiale e l'obiettivo è quello diDopo una consultazione pubblica e una raccomandazione da parte del ministro delle finanze, il Fondo ha trovato, in questa soluzione, il giusto compromesso che gli permetterà di mantenere le sue partecipazioni nelle big del petrolio mondiale senza avvisarne una sovraesposizione nel comparto.All'rimangono presenti le azioni detenute nei colossi. Per quanto riguarda gli investimenti nel nostro paese, il fondo e' tra i principali investitori in Italia, con partecipazioni in Eni (valore oltre 800 milioni di euro) e detiene quote in. A livello globale ha investito in oltre 9mila societa' quotate (tra cui), pari all'1,4% di tutti i titoli quotati nel mondo.Nella lista nera delle società scartate una sola italiana ha visto comparire il cartellino rosso: ladella famiglia Moratti.Tuttavia, tra le 134 imprese che usciranno dal fondo, figurano alcune compagnie di primo piano come le americane, la cinese, l'inglese. Si tratta in prevalenza di aziende che operano nell'esplorazione.Ildi rotta ammonta a quasi, circa l'1% del valore del portafoglio azionario del fondo.