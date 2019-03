Tassi USA, la Fed ribadisce "pazienza". Per ora non interverrà

(Teleborsa) - L'economia statunitense, al momento, non richiede interventi sui tassi di interesse. La Federal Reserve può essere "paziente" perché non c'è nulla sulle prospettive economiche che richieda un'immediata risposta eLo afferma il, durante un intervento alla Stanford University,ribadendo la necessità di un approccio basato sulla "pazienza" da parte dell'istituto.Il banchiere ha voluto rassicurare gli investitori sulla posizione della Fed di voler evitare uno choc "non necessario" per il mercato. "così darispetto al doppio obiettivo (piena occupazione e stabilità dei prezzi, ndr) del nostro mandato", ha spiegato Powell.