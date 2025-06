Trump torna ad attaccare Powell: è troppo in ritardo, è stupido

(Teleborsa) - Poche ore prima della decisione della banca centrale statunitense sui tassi, il presidente USA, chiedendo una sostanziale riduzione dei costi di finanziamento.In un intervento durante un evento sull'installazione di aste portabandiera alla Casa Bianca, Trump ha ripetutamente definito Powell "" e lo ha. "Lo faccio in tutti i modi possibili. Sono cattivo. Sono gentile. Niente funziona. È solo una persona stupida", ha detto il presidente statunitense.Trump ha parlato di nuovo della possibilità di sostituire Powell, il cui mandato da presidente della Fed scade a maggio: ". Posso autonominarmi?"L'attesa del mercato per la riunione del FOMC che terminerà stasera è che il. Le nuove Summary of Economic Projections potrebbero vedere una limatura delle stime sulla crescita del PIL e viceversa una revisione al rialzo delle proiezioni sull'inflazione.