Fed, Trump conosce "tre o quattro persone" che potrebbero sostituire Powell

(Teleborsa) - "", come. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti,, nella conferenza stampa che ha chiuso il vertice NATO a l'Aia, quando gli è stato chiesto se avesse già iniziato i colloqui con i potenziali candidati che potrebbero sostituire l'attuale presidente Jerome Powell, una volta terminato il suo mandato nel 2026.", ha detto Trump, ripetendo gli insulti che aveva già espresso nelle scorse settimane: è "una persona mentalmente nella media", ha "un basso QI per quello che fa", "penso che sia una persona molto stupida".Powell, di fronte al Congresso, ha ribadito la sua opinione secondo cui i banchieri centrali statunitensi, in risposta alle richieste di Trump e alle recenti dichiarazioni dei membri del board della Fed Christopher Waller e Michelle Bowman, che hanno indicato la loro disponibilità ad abbassare i tassi già a luglio.- ha detto Trump in conferenza stampa - Abbiamo un'economia straordinaria. Centinaia di miliardi di dollari di dazi doganali stanno arrivando. Si stanno costruendo fabbriche. Penso che stiamo arrivando a quasi 15.000 miliardi di dollari di investimenti".Trump ha ribadito di averdi interesse e ha aggiunto che sarebbe d'accordo con un aumento dei tassi da parte della Fed qualora l'inflazione dovesse aumentare in futuro.