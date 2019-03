Maire Tecnimont, utile 2018 in aumento del 20% e dividendo di 0,119 euro

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2018 con unpari a 117,4 milioni di euro, inrispetto al dato rettificato del 2017. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione odierna, ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di unper ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola del 6 maggio 2019 (ex date), con messa in pagamento il 8 maggio 2019 (payment date).rispetto al dato rettificato del 2017. L’incremento dei volumi riflette l’evoluzione dei progetti nel portafoglio ordini ed è riconducibile ai principali contratti EPC che si trovano in piena fase esecutiva di costruzione. Il Business profit è pari a 284,1 milioni, in aumento del 7,8% rispetto al dato rettificato del 2017. Il Margine di Business è pari al 7,8%, rispetto al 7,5% del dato rettificato.L’ EBITDA è pari a 205,7 milioni, in aumento dell’8,4% rispetto al dato rettificato del 2017, mentre il risultato operativo (EBIT) è pari a 185,5 milioni, in aumento del 9,9% rispetto al dato rettificato del 2017.Grazie alle acquisizioni del 2018, che ammontano a 2.966,5 milioni, ilal 31 dicembre 2018 è pari a 6.612 milioni di euro.Laal 31 dicembre 2018 (al netto delle componenti già indicate nella nota alla relativa tabella) mostra Disponibilità Nette per 93,8 milioni, rispetto ai 108 milioni al 31 dicembre 2017.