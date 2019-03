Airbus, drone Skyways collauda prime consegne terra-nave a mondo

Airbus

(Teleborsa) - Dopo mesi d'intensa preparazione,ha avviato a Singapore le prove di consegna pacchi terra-nave con il proprio drone. Si tratta della prima occasione in cui laL'utilizzo di velivoli senza pilota nell'industria marittima apre la strada a un possibile ampliamento del portafoglio dei servizi delle agenzie navali, accelerando le consegne fino a sei volte,, diminuendo l'impatto ambientale e limitando significativamente i rischi di incidenti associati alle consegne via lancia.Il primo volo di consegna terra-nave, 1,5 kg di materiali di consumo stampati in 3D, è stato effettuato per la nave "" della Swire Pacific Offshore, adibita all'ancoraggio delle piattaforme offshore (Anchor Handling Tug Supply), situata a 1,5 km dal Molo Sud del Porto di Singapore. Dopo essere atterrato in sicurezza sul ponte della nave e aver depositato il carico nelle mani del comandante, il velivolo senza pilota Skyways è poi tornato rapidamente alla propria base, segnando un tempo di volo totale di dieci minuti.Partner dell'operazione, una delle società leader nel settore della logistica marittima e dei servizi portuali. Durante le prossime prove il drone Skyways decollerà dal molo con una capacità di carico utile fino a 4 kg e una navigazione autonoma verso le navi, lungo “corridoi aerei” predeterminati, fino a 3 km dalla costa.Avendo dimostrato la capacità di consegnare pacchi in modo sicuro e affidabile alle navi ancorate al largo di Singapore,