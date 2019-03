Profondo rosso per l'Asia. Tokyo la piazza peggiore

(Teleborsa) - Avvio di settimana molto complicato per le principali borse asiatiche sulla scia anche diA pesare sui mercati internazionali sono stati i dati macro usciti negli ultimi giorni, come il dato USA sul PMI manifatturiero che ha mostrato un calo della produzione americana scesa sui minimi da quasi due anni, provocandonegli Stati Uniti. Il sentiment degli investitori è stato appesantito anche dal PMI dell'Eurozona, soprattutto in Germania , con l'indice Nikkei 225 che cede il 3,01% a 20.977,11 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto il 2,45%. Vendite su Seoul -1,90%., con Shanghai che riporta una discesa dell'1,46% e Shenzhen dell'1,23%. Taiwan viaggia in ribasso dell'1,50%).Miste le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che perde l'1,92%. Singapore arretra dell'1,35%, Jakarta dell'1,58%. Kuala Lumpur dello 0,95%. Bangkok dell'1,02%.Rosso per Mumbay (-1,05%), seguita da Sydney (1,15%).